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Sandıklı Belediyesi işçi alımı yapacak

Sandıklı Belediyesi istihdam etmek üzere işçi alımı yapacağını açıkladı

Sandıklı Belediyesi işçi alımı yapacak
15 Aralık 2022 Perşembe 10:29

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sandıklı Belediyesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/d maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilanda durumları belirtilen şekilde engelli ve eski hükümlü/TMY sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.


İlanın detayları için tıklayınız.

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