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Sanko Üniversitesi 29 kişi alacak

Sanko Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Sanko Üniversitesi 29 kişi alacak
06 Ağustos 2021 Cuma 11:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sanko Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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