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Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına devrildi: 8 kişi öldü

16 Aralık 2022 Cuma 15:28

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına devrilen minibüsteki 8 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #kaza #ölüm #haber
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