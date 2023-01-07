Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı İslim Delen (66), hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 34 CZA 482 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen İslim Delen’e çarptı. İslim Delen yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İslim Delen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.