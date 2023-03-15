Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve cadde göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Selde 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 kişi öldü
15 Mart 2023 Çarşamba 12:39

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 itfaiye erinin kayıp olduğunu açıkladı.

2 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Şanlıurfa'da, dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyecilerin kurtarılması, alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 
 

Önceki Haber
Murat Taşer Parkı açıldı
Sonraki Haber
Altay'da kaleci Eren güven verdi
Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 kişi alacak
0
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
0
Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük fire!
Türkiye Tek Yürek kampanyasında büyük fire!
0
Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu
0
Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği
Malatya'da yağmurun etkilediği depremzedelerin konteyner isteği
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.