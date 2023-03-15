Şanlıurfa'da sel felaketi: 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle çok sayıda sokak ve cadde göle döndü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su bastı. Selde 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 2 itfaiye erinin kayıp olduğunu açıkladı.

2 İTFAİYE ERİ KURTARILDI

Şanlıurfa'da, dün akşam başlayan ve bugün de devam eden yağışın sele dönüşmesiyle kent merkezindeki Köprülü Abide Kavşağı'nın alt geçidine dolan suda kalan 2 itfaiye görevlisi, arama- kurtarma ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyecilerin kurtarılması, alkışlanırken, yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Sudan çıkarılan 2 itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede dalgıç ekipleri de arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

