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Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
16 Ağustos 2022 Salı 13:46

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Vali Salih Ayhan, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden, Birecik'e bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakoldaki bazı askerler, yaralandı. Yaralı askerler, tahliye edilerek ilk müdahalelerinin ardından helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından Süleyman Şah Türbesi’nin de bulunduğu, Suriye'nin Eşme köyünün karşısındaki Eşme ve Çiçekalan Mahallesi'nde tedirginlik yaşandı. Mahallelerde yaşayanlar, evlerini boşaltıp, güvenli alana geçti. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı Ayn el- Arab'ın Zor Mağara bölgesindeki terör hedeflerini topçu ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, terör saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, yaralanan 4 askerin de hastanede tedaviye alındığını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #saldırı #pkk #asker #şehit
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