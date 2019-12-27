Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu

Geminin kıyıya doğru geldiği anlar kameralara yansıdı.

Sarıyer'de kargo gemisi karaya oturdu
27 Aralık 2019 Cuma 13:25

Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kargo gemisi Songa İridium saat 12.20  sıralarında karaya oturdu. Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sarıyer'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12:13'te  Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13:30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir. Boğazın saat 16:00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"


 


 


Kaynak: DHA
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