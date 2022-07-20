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Şarkılı ekonomik kriz videosu gündem oldu!

Türkiye’de yoğunlukla kullanılan TikTok’ta ekonomik krize ilişkin şarkılı bir paylaşım gündem oldu

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:30

Ardı arkası kesilmeyen zamlar sebebiyle asgari ücrete açlık sınırının altında yapılan ‘güncelleme’nin kısa sürede erimesi bekleniyor.

Sosyal medya platformu TikTok’ta iki vatandaşın ekonomik krize ilişkin yazdığı şarkı gündem oldu. Vatandaşlar, videoda temel gıda maddelerinin pahalılığı sebebiyle beş bin 500 liralık asgari ücretin bir anlamı olmadığını dile getirirken çuval yıldızını kendilerine de batırarak, “Halk alsın gırgıra” dedi.

Halkın borç içerisinde kaldığı belirtilen şarkıda “İşssiz kaldık sıra sıra. Yurt dışına muhtaç kaldık” sözleri de dikkat çekti.

Etiketler; #tiktok #şarkılı ekonomik kriz #video #kriz videosu #ekonomi videosu
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