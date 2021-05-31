Karaman'da sauna keyfi acı bitti. Saunaya giren çiftten biri hayatını kaybederken, diğeri ise hastaneye kaldırıldı

Olay Karaman'ın Mansur Dede Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 37 yaşındaki Ömer Sazak, kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kendi işlettiği hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan çift, daha sonra da saunaya girerek burada uykuya daldı.

Bir süre sonra kendine gelen Elif T., Sazak'ın hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ömer Sazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de hastaneye kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.