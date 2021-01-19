Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 18 personel alınacağı öğrenildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni bölümlerinden yapılacak alımlar için son başvuru tarihi 3 Şubat 2021 olarak açıklandı.

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