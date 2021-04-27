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Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik işçisi alacak

Sayıştay Başkanlığı sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alacağını duyurdu

Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik işçisi alacak
27 Nisan 2021 Salı 10:36

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 20 temizlik görevlisi alınacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

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