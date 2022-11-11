DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ ANLAR!
0
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!
0
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
DERBİNİN KAZANANI GÖZTEPE OLDU
0
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
'ÜÇLÜ VİRÜS' UYARISI
0

Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
11 Kasım 2022 Cuma 11:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak açıklanmıştır.


İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
Sonraki Haber
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
Bakan Bilgin'den sözleşmeli memurlara kadro müjdesi!
0
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
İntihar ettiği ileri sürülmüştü. Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı!
0
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 74 kişi alacak
0
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi belli oldu!
0
'Sen kimsin lan' diye bağırarak öğrencisinin boğazını sıktı!
'Sen kimsin lan' diye bağırarak öğrencisinin boğazını sıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.