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Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 11 bilişim personeli alacağını duyurdu

Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alacak
26 Kasım 2021 Cuma 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 11 (on bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.


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