Sayıştay dengeleri değiştirdi

Memurların sosyal denge tazminatları, Sayıştay Temyiz Genel Kurulu'nun kararlarıyla sınırlandırıldı. Başkan Halil Arda memurların haklarını almaları için harekete geçti.

Türkiye genelinde belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan memurların sosyal denge tazminatlarının Sayıştay kararları ile sınırlandırılması üzerine Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda harekete geçti. Belediye ve özel idarelerde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi personellerin maaşlarına sosyal denge tazminatı adı altında verilen ek nakdi ödemeler, Sayıştay Temyiz Genel Kurulu'nun verdiği karar ile sınırlandırıldı. Sayıştay Temyiz Genel Kurulu, 12 Haziran 2019 tarihinde aldığı karar ile sosyal denge ödemelerinin sınırlı tutulması gerektiğini, aksi halde belirlenen sınırı aşan ödemeleri yapan belediye başkanının idari ve mali açıdan sorumlu tutulacağını açıkladı. Kararda, ortaya çıkan zararın belediye başkanından tahsil edileceği de vurgulandı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu da 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan ve 1 Eylül 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile toplu iş sözleşmeleri kapsamında yapılacak sosyal denge tazminatı oranlarının, 2020 yılı için 1387 lira 58 kuruşun üzerine çıkamayacağını hükme bağladı.

Mecbur kaldık

Bu kararların ardından Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da belediyede çalışan memurların sosyal denge ödemelerini yasada belirtilen 1387 lira 58 kuruş ile sınırlamak zorunda kaldı. "Yasa gereği" kararı "mecburen" uyguladıklarını belirten Başkan Arda, sorunun çözümü için de harekete geçti. Başkan Arda, belediyenin hukuk danışmanı Ayşe Zübeyde Aydın ile yaptığı çalışmanın ardından yasa değişikliği üzerine hazırladığı çalışmayı, 17 Ocak 2020 tarihinde CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e iletti. Yasa değişikliği teklifinde belediye başkanlarının ödeme konusunda elini bağlayan "tavan tutar" uygulamasının kaldırılmasını ve memurların geriye dönük haklarının verilmesini içeren maddeler yer alıyor.

Tüm memurları ilgilendiriyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sayıştay kararını gerekçe göstererek memurlara yapılacak ödemeyi en fazla 1387 lira 58 kuruş ile sınırlamak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi: "Sayıştay Temyiz Genel Kurulu'nun aldığı karar hepimizi bağlıyor. Bu nedenle üzülerek toplu sözleşme maddelerinde yazmasına karşın Kurulun kesin hüküm içeren kararını uygulamak zorunda kaldık. Türkiye genelinde tüm belediye ve il özel idarelerde çalışan memurları ilgilendiren bu sorunun çözüm yerinin meclis olduğunu düşünerek adım attık. Bununla ilgili belediyemizin Hukuk Danışmanı Ayşe Zübeyde Aydın ile yoğun bir çalışma içine girdik ve yasa taslağına yön verecek bir çalışma hazırladık. Konuyla ilgili genel merkezimiz ile de yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. Memurlarımızın örgütlü olduğu Tüm Yerel Sen'in Genel Başkanı Arap Mucur ve sendika yöneticileri ile yaptığımız toplantıda yasa taslağı girişiminde bulunduğumuzu anlattık. Onlar da benzer bir çalışma yapacaklarını söyledi. Hem sendikanın hem de belediyenin bu yönde yaptığı girişimlerin, memurlarımız adına olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Biz, hukuki temellere dayanarak hazırladığımız çalışmayı, CHP Grup Başkanvekilimiz Sayın Özgür Özel'e de ilettik. Bu yasa meclisten çıkarsa memurlarımızın toplu sözleşmeden doğan geriye dönük, ödemeler dâhil olmak üzere, tüm haklarını ödeyeceğiz. Ancak şu durumda Sayıştay Temyiz Genel Kurulu'nun bu kadar net bir kararı varken belirtilen sınırın üzerinde ödeme yapmamız hukuken mümkün değil. Memurlarımızın haklarını yasal yollardan almaları için her zaman onların yanında olacağım.