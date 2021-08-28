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Sebze halinde izleyenleri çileden çıkartan görüntüler

İstanbul sebze halinde bir kişinin kasalarca kabağı çöp kamyonuna attığı görüntüler vatandaşı çileden çıkarttı. Birçok kişi, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına giren video için, "Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür", "Bu çete bulunup hesabı sorulsun" gibi yorumlar yaptı

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:20

Sebze meyve fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul sebze halinden gelen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.S

Görüntülerde sebze halindeki bir vatandaşın kasalar dolusu kabağı çöp kamyonuna boşalttığı görülüyor. Marketlerde kilosu ortalama 7 liradan satılan kabağın hangi sebeple çöpe atıldığı ise bilinmiyor.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler, vatandaşları da çileden çıkarttı. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen kullanıcılar "Neden gereken yapılmıyor" diye sordu.

Görüntüyü sosyal medyada paylaşanlar "Bunun adı memlekete ihanettir", "Bunlar sebze meyve fiyatlarını yükselten aç gözlü çetenin ihanet görüntüsüdür", "Bu çete bulunup hesabı sorulsun" şeklinde yorumlar yaptı.

Etiketler; #sebze hali #sebze hali kabak dökme #kabak çöp #sebze çöp #çöpe atılan sebze
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