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Seçimde kaç Suriyeli oy kullanacak?

Son günlerde Suriyelilerle ilgili tartışmalar sürmeye devam ediyor. Öte yandan Suriyelilerin oy kullanacak olması da ayrı bir tartışma konusu oldu. Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, seçimde kaç Suriyeli oy kullanacak sorusuna yanıt verdi

Seçimde kaç Suriyeli oy kullanacak?
18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:50

Mültecilerle ilgili tartışmalar devam ederken 2023 seçimlerine muhtemel etkilerinin ne olacağı da birçok kesim tarafından sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürlüğü tarafından seçimlerde kaç Suriyelinin oy kullanacağına ilişkin net rakamlar verildi.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, yaptığı açıklamada "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. Bunların 113 bin 654'ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye'nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #seçim #suriyeli #oy
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