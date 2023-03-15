Seçime ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçime ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de
15 Mart 2023 Çarşamba 09:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 14 Mayıs 2023 olduğu, seçimin ikinci tura kalması halinde ise ikinci oylamanın 28 Mayıs'ta yapılacağı belirtildi.

Anayasa'nın 79'uncu maddesinin hatırlatıldığı genelgede, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'inci dönem milletvekili genel seçiminin Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen 'Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü' ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve gereç desteği verilmesi önem arz etmektedir" denildi.

'GÜVENLİK SEÇİM İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINACAK'

Genelgenin devamında şunlar vurgulandı:

"Bu itibarla birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin başarıyla gerçekleştirilerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının yer ve araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçları ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu bankalarının yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." 

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