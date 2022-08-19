Seçimlerde kaç Suriyeli oy kullanacak? Bakan Soylu açıkladı...

Son günlerde ülkemize yerleşen kaç Suriyelinin seçimlerde oy kullanacağı tartışma konusu olmuştu. Konu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimlerde 120 bin Suriyelinin oy kullanacağını söyledi. Öte yandan Soylu, Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı olduğunu da açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de yayınlanan Ahmed Arpat ile Özel Röportaj Programı'nın konuğu oldu. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Soylu, "Komşumuzda yaşanan bir dram var. Elbette kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye bu süreci bir politikayla yönetiyor. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz. Operasyon bölgelerinde hayat normale dönmüş durumda." diye konuştu. Bakan Soylu, 2023 seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen konulardan olan Suriyeli seçmen sayısını da açıkladı.



SURİYELİ SIĞINMACILAR TARTIŞMASI

Komşumuzda yaşanan bir dram var. Milyonlarca insan yerinden edildi ve ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların en büyük bölümü Türkiye'ye geldi. 2011'de başladığı zaman biz bu sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik. Bu insanlar elbette kendi ülkelerine dönecekler. Türkiye bu süreci bir politikayla yönetiyor. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz. Operasyon bölgelerinde hayat normale dönmüş durumda. Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli sığınmacı var. Araştırmalarda Suriyelilerin yüzde 70'i dönmek istiyor.

ŞAM'LA DİYALOG KURULACAK MI?

Bu meselenin bu noktaya gelmesinden önce böyle bir değerlendirme yapmak, kimin hangi seviyede yaklaşabileceği, hangi adımları atabileceğini görmeden böyle bir değerlendirme yapmak çok kolay değil, erken de. Onun ötesinde bizim sorumluluklarımız var. İnsani sorumluluklarımız var, komşuluk sorumluluklarımız var.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE YAŞANAN OLAYLAR

Biz o bölgeyi avucumuzun içi gibi biliyoruz, yapılan her şeyi biliyoruz. Burada her hamleyi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de bir provokasyona müsaade edilebilir mi? Güvenlik açısından bana göre Cumhuriyet tarihimizin en güçlü zamanındayız. Türkiye içerisinde geçmiş izlerden kalan bir takım denemelere girebilirler ama hemen gereğini yerine getirebilme kabiliyetine sahibiz. Suriyeliler içinde bir provokasyon kesinlikle olamaz.

SURİYELİ SEÇMEN SAYISI

Suriyeli seçmen sayısı 120 bin. 211 bin vatandaş yaptık. Bunun 91 bini çocuk. Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Sanatkarı var, mühendisi var, doktoru var, iyi öğrencisi var, sigortalı çalışmaya devam eden var. Bir ara bir şikayet vardı, en iyileri Avrupa'ya gidiyor. Türkiye bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Bu işin kriterleri var."