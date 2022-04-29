Sedat Peker cephesinde dikkat çeken hareketlilik

Bir süre önce yayınladığı videolarla gündeme oturan Sedat Peker için 'sosyal medya kısıtlaması' getirilmişti. Uzun zamandır video yayınlamayan Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarında dikkat çeken hareketlilik yaşandı

Sedat Peker'in sosyal medya hesabında, yeni video çekeceğine ilişkin yorumlara neden olan dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Geçtiğimiz sene yayınlamaya başladığı videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım’dan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadı, 3 Temmuz’dan sonra da video yayınlamadı.

Sedat Peker, 5 ay süren aranın ardından geçtiğimiz günlerde ilk kez Twitter’da paylaşım yapmıştı.

BAE'de 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti.

Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine dün akşam saatlerinde de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

Peker'in yaptığı üst üst paylaşımlar ve ‘basın danışmanı’ olduğu iddia edilen Emre Olur'un yaptığı "Tik tak, tik tak…" paylaşımı yeni videoların sinyali olarak yorumlandı.

Olur, başka bir paylaşımında ise, “Sizler, Sn. Reis Sedat PEKER’i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir! Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. ‘Söz namustur…'” ifadelerine yer verdi.



YENİ HESAP SORU İŞARETLERİNE NEDEN OLDU

Öte yandan Twitter’da ‘Doğan Kng’ kullanıcı adıyla yapılan paylaşım şöyle: “Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem ben diz çökmem az kaldı göreceksiniz vaktimiz var. Reis Sedat Peker.”

Peker, bu hesap üzerinden paylaşılan birkaç paylaşımı RT etti, bir paylaşımı ise kendi Instagram hesabı üzerinden yorumsuz bir şekilde paylaştı. Bu hesabı Peker’in yönetip yönetmediği ise soru işareti.