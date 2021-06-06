İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 30 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
AMELİYATSIZ ZAYIFLAMA!
0

Sedat Peker'den 10 bin dolar açıklaması

Yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Sedat Peker, bugün yayınladığı videosunda bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğine dair iddialara cevap verdi

Sedat Peker'den 10 bin dolar açıklaması
06 Haziran 2021 Pazar 13:07

Sedat Peker, "Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz" başlıklı 9. videosunu yayınladı. Peker, videoda kendisinin bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini iddia eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Kimseye 10 bin dolar vermediğini söyleyen Peker, "Yalan konuşmayacağım. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok, ancak daha çok yolladıklarım var. Siz bana bunu nasıl yakıştırdınız? Aç kalırım, açıkta kalırım ancak herkesten çok veririm" sözlerine yer verdi.


"ORTADA BİR KANIT YOK"

Günlerdir konuşulan iddiayla ilgili bir bir kanıtın olmadığını söyleyen Peker, "Hani 10 bin dolar için çıkar kanıtla diyorlar. Ancak belge yok, dekont yok. Çünkü kimseye öyle bir para yollamadım. Ama çok çok daha fazlasını çanta çanta yolladım" dedi. Peker, konuşmasının devamında Metin Külünk ile ilgili de iddialarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin her ay Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığına işaret etmişti. Soylu, konuyla ilgili ismi savcıya verdiği ifadede açıklayacağını söylemişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise dün konuyla ilgili Soylu'ya yazılı bir soru yönelterek, "Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin" sözlerine yer vermişti.

Etiketler; #sedat peker #10 bin dolar milletvekili #süleyman soylu
Önceki Haber
Tekstil fabrikasında yangın!
Sonraki Haber
Trump'a Facebook ve Instagram darbesi
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı
0
Tayt giydi diye dayak yedi!
Tayt giydi diye dayak yedi!
0
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
0
İcradan satılık 4 katlı otel
İcradan satılık 4 katlı otel
0
Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
0
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
Yargıtay Başkanlığı işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.