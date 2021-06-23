Sedat Peker'den yeni iddialar!

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kokain ile ilgili yeni iddialarda bulundu, "Önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" dedi

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından 'kokain' ile ilgili iddialarda bulundu.

Peker, paylaşımında "Devamlı şu kadar kokain yakaladık, bu kadar kokain yakaladık diyor ya; ben size bu kokainlerin yerine diş sağlığıyla ilgili maddelerin nasıl imha edildiğini bu kokainlerin ise Avcılar bölgesindeki rezidanslar başta olmak üzere şehrin içindeki bazı lüks rezidanslardaki dairelerde, orta ölçekli torbacılara nasıl satıldığını önümüzdeki günlerde ispatlarıyla, keyifle anlatacağım" dedi.

"Bunları yapanlar kim mi?" diye soran Peker, "Tabii ki süslü sülüye yakın grupların elemanları" iddiasında bulundu.