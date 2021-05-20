Sedat Peker'den yeni video yeni iddialar!

Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Sülayman Soylu gerginliği sürüyor. Dün akşam TRT Haber'de Peker'e sert sözler söyleyen Soylu ile ilgili yeni açıklamalar geldi

Sedat Peker bir süredir çektiği videolar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çeşitli iddialarda bulunuyordu. Dün Süleyman Soylu TRT Haber'e konuk olmuş ve konuyla ilgili orada da açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu'nun açıklamasından sonra Sedat Peker bugün 6. videosunu yayınladı. Peker yeni videosunda kendisinin adamı olan sabıkalı Erdal Aras'ı Bakan Soylu'nun Doğru Yol Partisi MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptığını söyledi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, yeni bir video daha yayınladı. Peker, 71 dakikalık bu videosunda "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlığına yer verdi.

Sedat Peker, Bakan Soylu'nun DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken kendisinin "elemanı" olan sabıkalı Erdal Aras'ı DYP MKYK üyesi yaptığını ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğini iddia etti.

KİTAP BU KEZ YILMAZ ÖZDİL'İN "SON CÜRET"İ

Her videosunda masaya kitaplar koyarak mesaj veren Peker'in önünde bu sefer Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı yer aldı.

SEDAT PEKER'İN VİDEOLARI

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu açıklayan Sedat Peker, bugüne kadar toplam 6 video yayınladı.

2 Mayıs 2021 tarihinde ilk videosunu yayınlayan Peker, Mehmet Ağar ve "Pelikancılar" hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Peker, 6 Mayıs'ta yayınladığı videoda Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü hakkında Mehmet Ağar ve oğlu Zülfü Tolga Ağar'ı suçladı.

9 Mayıs tarihinde bir video daha yayınlayan Peker, eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın "karakolda kemiklerini kırdırdığını" söyledi.

Peker, 13 Mayıs'ta bir video daha yayınlayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedefe aldı. Soylu'nun "kendisine koruma verdiğini, bazı konularda yardım istediğini" iddia eden Peker, İçişleri Bakanı tarafından yalanlandı.

Peker 16 Mayıs'ta yayımladığı beşinci videosunda da İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben, "Her hafta canını bir kere yakacağım" dedi.