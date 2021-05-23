Sedat Peker'den yine çok konuşulacak iddialar

7. videosunu YouTube hesabı üzerinden yayınlayan Sedat Peker'in arkasındaki yazı tahtası ve üzerindeki "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazıları dikkat çekti. Peker'in konuşmasında Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu

Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı hedef aldı. Peker, Erkan Yıldırım'la ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Dubai'de olduğu bilinen Peker'in çekimleri gerçekleştirdiği odada değil, bir toplantı odasında olduğu görüldü. Peker'in arkasında bulunan yazı tahtasını üzerindeki "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazıları ve tahtanın önündeki "Her Şey Seninle Başlar", "Hz. Ali" ve Dostoyevski'nin "Ezilmiş ve Aşağılanmışlar" eserleri de dikkatlerden kaçmadı.

Peker, arkasındaki tabloyu göstererek, "Beni bunları açıklamak zorunda bırakma eğer açıklarsam devlet uluslararası hukuk önünde suçlu duruma düşer bu yüzden uluslararası hukuku okuyorum ki devlete sıkıntı çıkartmayayım" ifadelerine yer verdi.

SOYLU'YA YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı videolar ile evine yapılan operasyonla ilgili tartışma yaratacak iddialar ortaya atan Sedat Peker'e yanıt vermişti. Peker'in "Evimde arama yaptılar. Kadın polis bile yoktu, karımın çamaşırlarını erkek polise arattılar." sözlerine karşılık Soylu, "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" demişti.

"BEN ÖYLE CEVAP VEREMEM"

7. videosunda bu açıklamalara değinen Peker ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Televizyonun karşısında bana 'Karısının iç çamaşırının altına saklanıyor' diyor. Ben ona böyle cevap vermem. Biz, edep ahlak biliriz. İlk geldiklerinde kadın polis yoktu, daha sonra geldi dedim. Daha sonra aramaya katılan iki kadın polise ben teşekkür etmedim mi?"