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Sedat Peker'e kötü haber! Kırmızı bültenle aranacak!

Sedat Peker'e kötü haber! Kırmızı bültenle aranacak!
23 Şubat 2022 Çarşamba 10:20

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı videolarla ismi gündeme sıkça gelen Sedat Peker'e kötü haber geldi. İddiaya göre INTERPOL, Sedat Peker için 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı.

INTERPOL, yurt dışındaki Sedat Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. INTERPOL'ün flaş kararı, Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan, hakkında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.

Talebi değerlendiren INTERPOL, Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.


KÖFTECİ YUSUF OLAYINA DEĞİNİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf'un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş'ın Sedat Peker'in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.

Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker'in 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' ve 'varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

HAKKIMDA KIRMIZI BÜLTEN YOK DEMİŞTİ

Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #sedat peker #interpol #arama kararı #kırmızı bülten
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