Sedat Peker'e yeni yasak!

Sedat Peker'in kendi TWitter hesabını kullanmasına yasak gelmişti. Şimdi de Peker'in kullandığı iddia edilen 'Deli Çavuş' hesabına paylaşım yasağı geldiği öğrenildi

Bir süredir Deli Çavuş adlı Twitter hesabından paylaşımlar yaptığı belirtilen Sedat Peker'in bu hesaptan da paylaşım yapmasının yasaklandığı ifade ediliyor.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan İsmail Saymaz, "Sedat Peker, bir süredir 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından mesajlarını paylaşıyordu. Deli Çavuş'tan 4 Haziran'da yapılan, iktidarın seçimi kaybedip gitmemesi halinde sokağa çıkma çağrısı Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) rahatsız etti. BAE yetkilileri Peker'e bu hesaptan paylaşım yapmasını yasakladı" dedi.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peker'in yakın çevresine, "Seçime 2-3 ay kala söz verdiğim paylaşımları yapacağım. Helalleşme videosu dahil tüm hazırlıklarımı tamamladım" dediği belirtiliyor. Videosunda, iktidar yanlısı bir işadamının İran-Mersin-Sabiha Gökçen bağlantılı trafiğini anlatacağı iddia ediliyor.

Yakın çevresinin Peker'e İstanbul, Sakarya veya Rize'den bağımsız milletvekili adayı olması yönünde baskı yaptığı ve "Geçmişte 'Siyasete girmeyeceğim' dedin. Şartlar değişti. Dilersen maaşını almazsın. Ancak dokunulmazlık sayesinde rahatça hareket edebilirsin" dediği savunuluyor. Peker'in öneriye sıcak baktığı savunuluyor."