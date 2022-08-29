Sedat Peker'in açıklamaları sonrası 6'lı masa harekete geçiyor!

Sedat Peker'in açıklamaları sonrası muhalefet harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtmesinin ardından, İYİ Partil lideri Meral Akşener de 6'lı masadaki bütün partiler olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi

Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili bir rüşvet sarmalı olduğuna ilişkin iddialarda bulundu.

RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Paylaşımların da Sedat Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sineren'i, AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini iddia etti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da Mine Tozlu'yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında "rüşvet" istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı. Mine Tozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Peker, Cumhurbaşkanı Danışmanı Taranoğlu'nun, Mine Tozlu Sineren ve eşinden acilen 200 bin lira istediğini söyledi. Mine Tozlu Sineren'in daha sonra eski Kıyı Koruma Genel Müdürü ve TOBB üyesi Salih Orakcı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakcı'nın, Mine Tozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti. Orakcı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, "Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir" dedi. Peker, konuyla ilgili Twitter'da paylaştığı ve kamuoyuna açıklayarak, aleniyet kazandırdığı WhatsApp yazışmalarını da yayımladı.

KILIÇDAROĞLU, "PAZARTESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin parti örgütünün pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağını duyurarak hakim ve savcılara çağrıda bulundu. Paylaşımında Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili konserinde söylediği sözlere de değinen Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar." ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA OLARAK HEPİMİZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram'da vatandaşlardan gelen soruları cevaplarken Kılıçdaroğlu'yla benzer bir çıkışta bulundu. Sermaye Piyasa Kurulu'nun önceki Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun rüşvet aldığı iddiası ve savcıların şirket yolsuzluklarıyla savcıların neden ilgilenmediği sorusu üzerine Akşener, "Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. Yargı, siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Gene de bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız ve yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak; objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı da yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin." yanıtını verdi.