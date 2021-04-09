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Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. 121 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, Sedat Peker'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon
09 Nisan 2021 Cuma 08:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Sedat Peker'in villasında polis araması

Sedat Peker'in Beykoz'daki villasında polis arama yapıyor.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenleniyor. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.

Etiketler; #suç örgütü #operasyon #sedat peker operasyon #sedat peker
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