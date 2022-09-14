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Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!

Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!
14 Eylül 2022 Çarşamba 12:02

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi


Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti.

Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve 'tek mal varlığım' dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi.

Halktv'de yer alan habere göre, saldırı, bu sabah 09.30'da gerçekleşti. Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Etiketler; #sedat peker #beykoz #saldırı
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