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Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:38

Hakkında gözaltı kararı verilen Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsal Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı. Ban'ın yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, bir süre önce özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski rektörü olan eşi Ünsal Ban hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ünsal Ban’ı Muğla’nın Milas ilçesindeki yol kontrolünde, bir otomobilde gözaltına aldı. Ünsal Ban’ın deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ünsal ban #sedat peker #muğla #gözaltı
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