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Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı öldürüldü!

09 Şubat 2022 Çarşamba 08:43

Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'ya 7 merminin isabet ettiği öğrenildi

Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.


Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRAT TEKNESİ İLE KAÇTILAR

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarına arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrılırken suikast timinin MOBESE kameralarına yakalandığı ifade edildi.


50'DEN FAZLA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölgeyi inceleyen polis ekipleri Falyalı'nın öldürüldüğü yerde 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, saldırganları bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Etiketler; #sedat peker #halil falyalı #halil falyalı ölüm
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