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Sedat Peker neden video paylaşmıyor?

Sedat Peker bir süredir video yayınlamaya ara vermesinin nedenini "Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum" diyerek açıkladı

Sedat Peker neden video paylaşmıyor?
19 Haziran 2021 Cumartesi 13:52

Suç Örgütü lideri Sedat Peker, her hafta YouTube kanalından yayınladığı videolara ara verme nedenini açıkladı.

HalkTV programcısı gazeteci Özlem Gürses'i etiketleyerek açıklama yapan Peker, "Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum" dedi.

Sedat Peker'in açıklaması şöyle:

"Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.

2-Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek.

Sayın Özlem Gürses Hanım, bulunduğum ülkenin yetkililerinin uyarısı bu yöndeydi. Ben de size bunu söyledim. Şahsımın hayatına yönelik ciddi derecede suikast riski varmış. Durum bundan ibaret. Başarılı programlar dilerim."

Etiketler; #sedat peker #sedat peker video
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