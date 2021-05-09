Sedat Peker nerede olduğunu açıkladı

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası başlattığı video serisinin üçüncüsünü çekti. Yayınladığı videoda Peker, Dubai'de bulunduğu ifşa edip Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi

İstanbul'daki adamlarına ve ailesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan sonra, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den yanıt gecikmemişti. Youtube kanalında bir video serisine başlayarak ortaya farklı iddialar atan Peker, son paylaşımında da yine gündem olacak açıklamalar yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde bulunduğunu ifade eden Peker, Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Peker, "Benim oraya dönmem artık bundan sonra mümkün değil. Gelmem... Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz alın getirin. Ben kendim gelmeyeceğim. Dubai'deyim. Diyet olarak parmağımı koyduğum her şeye sadığım. İki tane müfettiş yollayın buraya. Yalan makinesi alıp gelsinler. Kamerayı açıp makineye bağlayın beni. Yalan söylediğimde parmağımı keselim. Ben 'Parmaksız Sedat' olarak anılmayı göze aldım da lütfedip 2 müfettiş yollamayı da siz göze aldın." ifadelerini kullandı.

KİTAPLARIYLA MESAJ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Videolarında çeşitli kitaplarla mesaj veren Peker'in bu videoda ise önünde Mark Winegardner'in 'Baba'nın Dönüşü' isimli kitabı yer aldı. Kitap, Corleoneler isimli mafya ailesinin Soğuk Savaş dönemindeki hikayesini anlatıyor.



