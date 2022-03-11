Sedef Kabaş hakkında karar belli oldu

Gazeteci Sedef Kabaş, ilk duruşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraatına karar verildi.

Gazetici Sedef Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sedef Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan ise ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedef Kabaş tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer de takip etti. Duruşmaya sınırlı sayıda izleyici alınırken, çok sayıda gazeteci ve destek için gelenler de adliye koridorunda bekledi.



Şikayetçi Cumhurbaşkanı ve mağdur Süleyman Soylu'nun avukatları şikayetlerini tekrar ettiklerini ve davaya katılma talebinde bulunduklarını belirttiler. Mahkeme, katılma taleplerini kabul etti.

KABAŞ: HAKARET ETMEDİM, ETMEM

Sedef Kabaş savunmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm ve takdir edersiniz ki bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir. Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Hakaret kastım olsa sözün orijinalini kullanırdım" dedi.

Kabaş, "Nasıl bir suç işlemiş olabilirim ki 13 yıla yakın hapis yatmamı talep ediyorlar. Sözlerimde Erdoğan'ın ismini bile kullanmadım ama üzerine alındı. Bunların hepsi eleştiri, hakaret olarak kabul edilemez. Aksi halkın haber alma hakkını gasbetmek anlamına gelir. Bunları Anayasamız ve AİHM diyor. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde yaşanmayacakları yaşattılar bana. Bunca saldırının öfkenin karşısında yüce Türk adaletine sığınıyorum. Bir atasözü üzerinden bir gazetecinin sürekli hedef gösterilmesi gerçeklerin kamuoyuyla buluşmasını engellemek değil midir? Bir gazetecinin karşısına çıkmadan suçlu ilan edilmesi, siyasi erki elinde tutanlar tarafından yapılması hukuka bir hakaret değil midir? Bir şiir yüzünden hapis yatmış birinin atasözü nedeniyle bir gazetecinin hapis yatmasını istemesi hayatın bir cilvesi değil mi? İddia edilen suçları kesinlikle kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Sedef Kabaş'ın, zincirleme olarak "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri nedeniyle ise "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar olmak üzere toplam 2 yıl 7 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözlerinin kaba ve nezaket dışı olmakla birlikte kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelik ve ağırlıkta bulunmadığı, bu nedenle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından beraati talep edildi. Savcı, Kabaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.



"EN ÜST SEVİYEDEN CEZALANDIRILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Ferah Yıldız, "Sanık her ne kadar başka bir davası olmadığını söylemişse de Cumhurbaşkanı'na hakaretinden dolayı İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde cezalandırılmıştır. Sanığın en üst seviyeden cezalandırılmasını ve hakkında indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi. Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ise "Sanık müvekkilime hakaret etmiştir, cezalandırılmasını talep ederiz. İfade özgürlüğü sınırsız değildir" diye konuştu.



AVUKATLARI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Mütalaaya karşı söz verilen Sedef Kabaş, "Yargılanmaktan korkmuyorum yeter ki adalet tesis olsun. Bu suçu işleyen herkes eşit şekilde cezalandırılsın, suçtan zarar görenler eşit şekilde korunsun" dedi. Kabaş'ın avukatlarından Bahar Ünlüer, "Müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu 12 yaşında bir oğlu var, 49 gündür tutuklu olması nedeniyle annesinin bakım ve şefkatinden uzak" diyerek tahliyesini talep etti. Avukat Uğur Poyraz ise "Bu sıradan bir dava değildir. Bu bir Dreyfus davasıdır. Kimse benim gözlerimin içine bakarak bunların hukuk devletinin uygulamaları olduğunu söyleyemez. Elinizi vicdanınıza koyun. AİHM kararları ortada dururken mahkum edemezsiniz" dedi. Bu sırada Cumhurbaşkanı avukatı Ferah Yıldız, "Siyaset yapmayın. Burası siyaset meydanı değil" dedi. Sanık Sedef Kabaş son sözünde, "Karar verirken o videoya bakarak karar vermenizi istiyorum" dedi.

Yarım saat ara veren mahkeme, daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suçun işleniş şekli, işlendiği yer ve zaman, kastın yoğunluğu dikkate alınarak 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kabaş hakkında herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme, ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkında bakanlar Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya yönelik "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açılmışsa da unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.



İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyordu. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu. Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.