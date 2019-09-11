Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 2008'de bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Yavuz Pozan'ın ismi İzmir'in Kiraz ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nda yaptırılan kütüphaneye verildi.

Şehidin adı kütüphanede yaşayacak
11 Eylül 2019 Çarşamba 11:22

Kiraz İstiklal İlkokulunun zemin katında yaptırılan kütüphanenin açılışını Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, şehidin annesi Fatma Çatal, babası Metin Pozan ile yaptı. Kaymakam Kaymak, burada yaptığı konuşmada, şehit Yavuz Pozan'ın isminin bu kütüphanede her zaman yaşayacağını belirterek, "Ruhu şad olsun." dedi.

10 tane daha

Şehit Pozan'ın kardeşi Ahmet Selim Pozan, şehit kütüphaneleri proje yürütücüsü olduğunu, kurdukları kütüphanelerin masraflarını kendilerinin karşıladığını söyledi. Buradaki kütüphaneyi de şehit ağabeyi Yavuz Pozan için yaptıklarını kaydeden Pozan, "Son bir yıl içerisinde Konya ve İzmir Bayraklı'dan sonra şu an 3. kütüphanemiz oldu. Bu sene 10 tane daha kütüphane planlıyoruz." diye konuştu. Pozan'ın annesi Fatma Çatal ise oğlunun isminin yaşatılacağı için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah çocuklarımıza faydalı oluruz." ifadesini kullandı.

Önceki Haber
Plaj kapatıldı tatilciler döndü
Sonraki Haber
Yangınlarla ve rakipleriyle mücadele edecekler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.