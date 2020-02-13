Şehit emniyet müdürü soruşturmasında 25 gözaltı

2018'in Aralık ayında makamında bir polis tarafından şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izine rastlandı. İstanbul merkezli yedi ilde düzenlenen operasyonlarda Verdi'nin katilinin bağlı olduğu FETÖ hücresi çökertildi.

Operasyonda, aralarında polislerin de bulunduğu 27 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında dokuzu aktif olarak görevde 20 polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve haber ajansı çalışanı olduğu öğrenildi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2018'in Aralık ayında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde FETÖ izine rastlandı.

Doktor, öğretmen, haber ajansı çalışanı

Savcılık talimatıyla sabah 06.00'da düğmeye basıldı. İstanbul merkezli Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında dokuzu halen aktif olarak görevde 20 polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve bir de haber ajansı çalışanı olduğu öğrenildi. Haklarında yakalama kararı olan iki şüphelinin ise daha önce yurtdışına kaçtığı belirtildi. Çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fetö bağlantısı tespit edildi

Tayin isteğini reddeden Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun dijital verilerinde bazı FETÖ üyeleri ile bağlantısının tespit edildi. FETÖ yapılanması deşifre edilen Sarıcaoğlu'nun, örgüt yapılanmasının "Daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak sonra irtibatını kesmiş" kategorisinde yer aldığı öne sürüldü.

Karlov'un katiliyle aynı kategoride

FETÖ üyelerinin "İşkenceci polis müdürü" olarak göstermeye çalıştıkları Altuğ Verdi'nin öldürülmesinin, Sarıcoğlu'nun bireysel kararı mı yoksa örgüt talimatıyla mı gerçekleştirildiği araştırılıyor. Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren zanlı Mert Mevlüt Altıntaş'ın da FETÖ fişleme listesinde Sarıcaoğu'yla aynı kategoride yer aldığı ortaya çıkmıştı. İki cinayet arasında şüphelilerin durumunun benzerlik oluşturmasının örgüt talimatı ihtimalini ortaya çıkardığı belirtildi.

Erdoğan'ın evini korumuştu

Rize Emniyet Müdürü olarak atanmadan önce, Üsküdar Emniyet Müdürü olan Altuğ Verdi 15 Temmuz darbe girişiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi çevresinde güvenlik önlemleri almıştı. FETÖ üyelerinin "işkenceci polis" olarak lanse edilmeye çalıştığı Verdi, 2017'de Rize Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.