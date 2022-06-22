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Şehit haberi bir aileyi mahvetti! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne ölü bulundu!

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olan 21 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya geçirdiği bir kaza sonucu şehit oldu. Acı haberi alan baba kalp krizi geçirirken, babaanne ise bu sabah ölü bulundu

Şehit haberi bir aileyi mahvetti! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne ölü bulundu!
22 Haziran 2022 Çarşamba 11:10

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu. Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi.

Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #şehit #kalp krizi #kıbrıs şehit
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