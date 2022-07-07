Şehit sayısı yükseldi! Taciz ateşinde 2 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. Daha sonra yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın da kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ

1’i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden birinin daha şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kocaeli'ne şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın (27) acı haberi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Başiskele ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde oturan babası Bayram ve annesi Gül Sarı'ya acı haber, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın cenazesi, bugün Kullar Merkez Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Kullar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.