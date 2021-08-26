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Şehitkamil Belediyesi zabıta alacak

Şehitkamil Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alacağını duyurdu

Şehitkamil Belediyesi zabıta alacak
26 Ağustos 2021 Perşembe 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 1 Ekim 2021 olarak belirtildi.

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