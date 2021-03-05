Şehitler için Ankara'da tören

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için sabah saatlerinde görev yaptıkları Elazığ'da bir tören düzenlendi. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından, şehitlerimiz askeri uçakla devlet töreni için Ankara'ya getirildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve birçok siyasi isim katıldı. Devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

ERDOĞAN: MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM

Namaz sonrası bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum. Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lütfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını istiyorum." dedi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erdoğan'ın konuşmasının ardından şehitlerin cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlarda top arabalarına taşındı. Bu sırada şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. 11 şehitten Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne götürüldü. Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun cenazesi Kırıkkale, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazeleri Kahramanmaraş'a, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in cenazesi Afyonkarahisar, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi Amasya ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi ise toprağa verilmek üzere Kayseri'ye uğurlandı.