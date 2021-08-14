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Sel bölgelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi

Batı Karadeniz bölgesinden başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop adeta felaketi yaşıyor. Sel nedeniyle 38 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımızın ise tedavisine devam ediliyor

Sel bölgelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi
14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:19

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

38 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaş hayatını kaybetti. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam ederken, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandı.

VALİLİKTEN '250- 300 CESET TOPLANDI' İDDİALARINA YALANLAMA

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #kastamonu sel #sel ölüm #sel ölü sayısı #bozkurt sel
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