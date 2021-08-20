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Sel felaketinde ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 81'e yükseldi

Sel felaketinde ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
20 Ağustos 2021 Cuma 14:02

Kastamonu'da selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 81 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kastamonu'da 6 bin 11 personel, 771 araç, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sel felaketi #karadeniz sel #kastamonu sel
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