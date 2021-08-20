Sel felaketinde ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 81'e yükseldi

Kastamonu'da selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1, toplam 81 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Kastamonu'da 6 bin 11 personel, 771 araç, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama ve temizlik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.