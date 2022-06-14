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Selçuk Üniversitesi 201 kişi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 201 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi 201 kişi alacak
14 Haziran 2022 Salı 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi ilanda  belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuru süresi 13.06.2022 - 01.07.2022 tarihleri arasında olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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