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Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Aralık 2021 Cuma 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.


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