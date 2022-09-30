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Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
30 Eylül 2022 Cuma 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları” veya "Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi" kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 18 Ekim 2022 tarihine kadar sürecektir.

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