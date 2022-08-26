Selçuk Üniversitesi personel alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 (Yirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular bugün başlıyor ve 15 gün sürecektir.

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