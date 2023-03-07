Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, personel alımı yapacaklarını duyurdu

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak
07 Mart 2023 Salı 11:17

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 150 (Yüzelli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


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