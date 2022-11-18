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Selçuklu Belediyesi memur alacak

Selçuklu Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Selçuklu Belediyesi memur alacak
18 Kasım 2022 Cuma 11:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

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