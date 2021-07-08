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Selçuklu Belediyesi memur alacak

Konya Selçuklu Belediyesi ilk defa atanmak üzere 15 memur istihdam edeceklerini söyledi

Selçuklu Belediyesi memur alacak
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puantürü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 16.08.2021 tarihinden 20.08.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 08.30 - 16.30 saatleri arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.


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