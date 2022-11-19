BÜYÜK AŞK BİTTİ!
BÜYÜK AŞK BİTTİ!
0
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
DİKKAT! YEMEKTEN SONRA İÇMEYİN!
0
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
DİKKAT! TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
0
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0

Selçuklu Belediyesi mühendis alacak

Selçuklu Belediyesi sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere mühendis alımı yapacağını duyurdu

Selçuklu Belediyesi mühendis alacak
19 Kasım 2022 Cumartesi 11:32

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde ilanda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

İlana başvuracak olanların, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olması gerekmektedir. 

İlanın detayları bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Etiketler; #mühendis alımı #iş ilanları
Önceki Haber
59 öğretim üyesi alımı yapılacak
Sonraki Haber
Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!
Pes artık! Cin çıkarma seansında boğarak öldürdüler!
0
Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı
Taksim'de patlatılan bomba ile ilgili dikkat çeken ayrıntı! Fotoğraflar yayınladı
0
Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
Üniversiteye 43 öğretim üyesi alınacak
0
59 öğretim üyesi alımı yapılacak
59 öğretim üyesi alımı yapılacak
0
Eşini öldürdü, arabasının içinde kendini ateşe verdi!
Eşini öldürdü, arabasının içinde kendini ateşe verdi!
0
Siirt Üniversitesi işçi alacak
Siirt Üniversitesi işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.