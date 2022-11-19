Selçuklu Belediyesi mühendis alacak

Selçuklu Belediyesi sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere mühendis alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde ilanda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

İlana başvuracak olanların, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar

Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olması gerekmektedir.

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