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Selde aracıyla sürüklenmişti. Kurtuluş hikayesini anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak 200 metre sürüklenen 33 yaşındaki memur İlhan Uğur Odacı mucizevi kurtuluş hikayesini anlattı

15 Ağustos 2021 Pazar 11:52

Bozkurt'ta yaşanan ve Türkiye gündemine oturan görüntülerin kahramanı Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 33 yaşındaki memur İlhan Uğur Odacı'ydı. Selden hemen önce binanın boşaltılması talimatı almışlardı. Odacı otomobiline binerek uzaklaşmak isterken birden gelen selde sürüklenmeye başladı. O anlarda aracının içinden çekip sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüleri binlerce kişi izledi, haber oldu. Kimsenin sonunu bilmediği videonun kahramanına Hürriyet ulaştı.

Odacı o anları şu sözlerle anlattı: "Binadan aceleyle çıkıp arabaya bindim. Kontağı çevirdim ve su geldi. Araç birden yükseldi. Yaklaşık 5 metrelik suyun üzerinde yüzüyordu araba. Yanımda tomruklar da sürükleniyordu. Soğukkanlı kalmaya çalıştım. O anları telefonla kaydettim. Araç 200 metre bu şekilde sürüklendi. Tomruklar ileride yolu kapatmıştı. Araç oraya gelince durdu. Sıkıştığı için ilerlemiyordu. Bir bina ile tomruklar arasında kaldım. Binanın üst katlarından bağırma sesleri duydum. İnsanlar 'Arabandan çık' diye sesleniyordu. Arabanın camını açtım, bitişikteki binanın balkonuna tırmandım. Binadakiler '5'inci kata gel' diye seslendi. Hemen üst kata çıktım. Büyük bir şansla hayata tutundum."

Etiketler; #kastamonu #kastamonu araç sürüklenme #sel arabadaki adam #kastamonu sel #bozkurt sel #araba sürüklenme #sel araba
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